Концепцию развития безопасных веломаршрутов обсудили в Автозаводском районе

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Обсуждение концепции развития протяженных и безопасных маршрутов велодорожек на территории Автозаводского района состоялось в Нижнем Новгороде. Проект разрабатывали по поручению мэра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, предлагается соединить уже существующий веломаршрут по улице Веденяпина с маршрутом по Южному шоссе. Затем велосипедисты смогут проезжать вдоль проспекта Ленина через проходные Горьковского автозавода до станции метро «Пролетарская».

А уж в 2023 году предполагается обустройство велодорожек на бульваре вдоль проспекта Бусыгина, от улицы Переходникова до улицы Пермякова.

Сейчас протяженность велосети на Автозаводе составляет всего 5 километров, однако вскоре она может увеличится до 26 километров. Концепция также учитывает установку велопарковок, стендов с навигацией и станций ремонта.

Местные жители также предложили включить в проект проспект Октября, расширить веломаршрут до поселка Стригино, продумать маршруты вдоль социальных объектов.

- Сейчас очень важно, на стадии разработки проекта, получить обратную связь от сообщества велосипедистов и других заинтересованных лиц, чтобы максимально учесть все пожелания и решить существующие проблемы, - рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, что 28 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году. В июне этого года завершилось рейтинговое голосование по программе «Комфортная городская среда». На этот раз свои голоса за любимые общественные пространства отдали больше ста тысяч нижегородцев. Активнее всего голосовали жители Автозаводского района (24 тысячи участников) и Сормовского района (16 тысяч участников).

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