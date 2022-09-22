Переполненность автобусов А-71 в Нижнем Новгороде не подтвердилась

Заполняемость маршрута в час пик составляет в среднем от 20 до 40 человек. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Информация о переполненности автобусов А-71 не подтвердилась в Нижнем Новгороде. Проверку проводили в утренний час пик, после того как в колл-центр поступил звонок от горожан. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

- Результат проведенного анализа позволяет сделать вывод, что провозная способность маршрута А-71 на участке до пересечения с дублирующим магистральным маршрутом А-90 и другими маршрутами является допустимой, - рассказал начальник отдела контроля пассажирских перевозок ГКУ НО «ЦРТС» Артак Авагян. – Отметим, что комфортность в данном случае определяется социальным стандартом транспортного обслуживания населения.

Анализ ситуации проводился с выездом на место в период с 07:15 до 08:15. Проверка села на остановке «Седьмой микрорайон (Сормово)» и направилась в сторону площади Свободы.

Кстати, заполняемость маршрута в час пик составляет в среднем от 20 до 40 человек, хотя комфортная вместимость действующих автобусов большого класса составляет 70 пассажиров.

Также было отмечено, что с начала недели на маршрутах А-71 и А-90 обеспечен полный выпуск подвижного состава.

Напомним, что работа маршрутки Т-40 продлена в Нижнем Новгороде до 23:00. Это сделано для улучшения обслуживания пассажиров в вечернее время.

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