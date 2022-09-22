Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 сентября 2022 7:31

45-летний мужчина утонул в реке Пьяне в Краснооктябрьском районе

Проводится доследственная проверка
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Несчастный случай произошел накануне в Краснооктябрьском районе – там из реки Пьяны вблизи села Пошатово достали тело. Погибшим оказался 45-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Предположительно днем 21 сентября мужчина гулял пьяным. Не исключено, что он мог просто-напросто поскользнуться и упасть в реку.

- При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили, - уточнили в ведомстве. - Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время все обстоятельства этой трагедии выясняются. Также проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что с начала пляжного сезона и по 24 августа в Нижегородской области утонули 69 человек. Сейчас эти цифры, вероятно, больше. Большинство трагедий происходит на необорудованных пляжах, поэтому нижегородцев призывают соблюдать меры безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!