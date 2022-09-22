45-летний мужчина утонул в реке Пьяне в Краснооктябрьском районе

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Несчастный случай произошел накануне в Краснооктябрьском районе – там из реки Пьяны вблизи села Пошатово достали тело. Погибшим оказался 45-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Предположительно днем 21 сентября мужчина гулял пьяным. Не исключено, что он мог просто-напросто поскользнуться и упасть в реку.

- При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили, - уточнили в ведомстве. - Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время все обстоятельства этой трагедии выясняются. Также проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что с начала пляжного сезона и по 24 августа в Нижегородской области утонули 69 человек. Сейчас эти цифры, вероятно, больше. Большинство трагедий происходит на необорудованных пляжах, поэтому нижегородцев призывают соблюдать меры безопасности.

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