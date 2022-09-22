Ремонт трёх участков дорог досрочно завершили в Городецком районе

Объекты сданы в эксплуатацию раньше предусмотренного контрактом срока. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт сразу трех участков дорог досрочно завершили в Городецком районе. Работы проводили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

В течение месяца в порядок были приведены дороги, соединяющие районы, а также ведущие к деревням и селам.

- Дороги сдаются раньше установленных контрактами сроков, при этом качество сохраняется на должном уровне. Гарантия подрядчика на выполненные работы составляет пять лет, - рассказал директор ГКУ НО «ГУАД» Владимир Тужилин.

Так, отремонтирована была дорога, ведущая к садам «Зеленый остров», базе гидростроителей, а также к шлюзам Горьковского водохранилища. Протяженность восстановленного участка составляет 2,3 километра.

Обновили состояние асфальтовое покрытие дороги, которая является подъездной к посёлкам Дроздово, Ягодное, Лесное и Лазарево. Протяженность участка приведенного в порядок достигает почти 2,5 километра.

Также было отремонтировано 4,5 километра дороги, ведущей к селу Шадрино. Теперь свыше 500 жителей этого населённого пункта будут с комфортом добираться домой.

Напомним, ранее мы писали, что 195 участков дорог, ведущих к деревням и селам Нижегородской области, было отремонтировано с 2019 года по сентябрь 2022 года. В порядок было приведено почти 732 километра.

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