Нижегородским офицерам в запасе временно запретили выезжать за пределы города. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

- Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим мобилизационных предписаний и не получившим повестки, временно запрещается выезд за пределы города, - говорится в приказе военного комиссара Нижегородской области.

Ранее в военном комиссариате Нижегородской области сообщили, какие категории граждан призовут на военную службу в рамках частичной мобилизации. В частности, в этот список попали все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, постоянно проживающие на территории региона и получившие повестки. Они обязаны явиться призывные пункты, указанные в повестке. Причем сделано это должно быть в указанные в повестке сроки.