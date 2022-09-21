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Общество21 сентября 2022 19:04

Нижегородским офицерам в запасе временно запретили выезжать за пределы города

Соответствующее решение озвучено нижегородским военным комиссариатом
Василий КРОТОВ

Нижегородским офицерам в запасе временно запретили выезжать за пределы города. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

- Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим мобилизационных предписаний и не получившим повестки, временно запрещается выезд за пределы города, - говорится в приказе военного комиссара Нижегородской области.

Ранее в военном комиссариате Нижегородской области сообщили, какие категории граждан призовут на военную службу в рамках частичной мобилизации. В частности, в этот список попали все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, постоянно проживающие на территории региона и получившие повестки. Они обязаны явиться призывные пункты, указанные в повестке. Причем сделано это должно быть в указанные в повестке сроки.