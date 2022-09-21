Кого призовут на военную службу в Нижнем Новгороде во время частичной мобилизации в России в 2022 году. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Нижнем Новгороде, как и во всей стране, сегодня стартовала частичная мобилизация. Рассказываем, кого призовут на военную службу в Нижнем Новгороде во время частичной мобилизации в России в 2022 году.

- Провёл совещание с членами правительства и военным комиссаром Нижегородской области, а затем комиссию по мобилизации и совещание с главами муниципалитетов. Всё необходимое содействие военным комиссариатам будет оказано, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, также в задачу регионального правительства входит обеспечение бесперебойного функционирования стратегических объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, жизнеобеспечения региона и работы социальной сферы. Тем временем в военном комиссариате Нижегородской области рассказали, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации.

КОНКРЕТНО

- Все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, постоянно проживающие на территории региона и получившие повестки, должны явиться в сроки и пункты, указанные в повестке. При этом при себе им необходимо иметь документы, личные вещи, указанные в предписаниях и повестках.

- Данные категории граждан, пребывающие в запасе, но проживающих на территории региона временно, должны немедленно убыть к месту постоянного места жительства. Им необходимо прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, при невозможности – в военные комиссариаты по месту пребывания.

- Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повестки, временно запрещается выезд за пределы района (города).