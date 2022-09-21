На 12% выросла среднемесячная зарплата в Нижегородской области за 7 месяцев 2022 года

Среднемесячная заработная плата в Нижегородской области выросла за 7 месяцев 2022 года и теперь составляет 44 450,5 рублей. Этот показатель на 12% больше, чем за такой же период в 2021 году. Об этом заместитель губернатора региона Егор Поляков сообщил в своем телеграм-канале.

Известно, что на 28,8% зарплаты выросли в сфере строительства, на 23,3% - в сфере недвижимости, на 21,1% - в сфере информации и связи. Также платить на 14% больше стали на обрабатывающих производствах и в транспортном секторе – на 13,8%.

- В текущем году, несмотря на новые, осложненные западными санкциями, условия, нам удается сохранить положительную динамику роста заработной платы, - подчеркнул замгубернатора.

Он также отметил, что механизмы поддержки направлены на сохранение занятости и рабочих мест.

Кстати, среди самых высокооплачиваемых сфер отметили производство нефтепродуктов, там платят в среднем по 87,7 тысячи рублей. Работы на металлургическом производстве оценивается в 69,7 тысячи рублей, а на химическом – в 51,8 тысячи рублей.

Напомним, ранее Егор Поляков сообщал, что 4,6 миллиона гостей и экскурсантов посетили Нижегородскую область за 7 месяцев 2022 года.

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