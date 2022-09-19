4,6 млн гостей посетили Нижегородскую область за 7 месяцев 2022 года

Продолжается устойчивый рост туристического потока в Нижегородскую область. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

4,6 миллиона гостей и экскурсантов посетили Нижегородскую область за 7 месяцев 2022 года. Этот показатель на 16% больше, чем за такой же период в 2021 году. Об этом заместитель губернатора региона Егор Поляков сообщил в своем телеграм-канале.

- 99% туристического потока – россияне. Жители Москвы и Санкт-Петербурга - самые частые гости столицы Поволжья, - рассказал чиновник.

Спросом в Нижегородской области пользуется не только Нижний Новгород, но и города поменьше. Например, Городец, Арзамас, Дивеево, Выкса.

Напомним, ранее мы сообщали, что мастер-план развития туристического центра Нижнего Новгорода разработают за 10,8 миллиона рублей до 1 марта 2023 года. В перечень необходимых работ входят схема размещения гостиниц, ресторанов и других объектов инфраструктуры, план организации улично-дорожного движения, озеленение, благоустройство пространств и многие другие предложения по оборудованию туристического центра.

Также сообщалось, что Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург войдут в единый туристический кластер.

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