Первый в Нижнем Новгороде автокемпинг может появиться на Гребном канале Фото: Олег УКЛАДОВ

Автокемпинг на Гребном канале может появиться в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов в ходе прямого эфира 20 сентября.

По его словам, автокемпинг будет оборудован стоянкой и гостиницей.

Также в планы министерства входит благоустройство Гребного канала. Со стороны трамплина построят бани разного типа с бассейнами, устроят дорожки и освещенный парк. Между парком Победы и заправочной станцией возведут океанариум.

Кроме того, планируется зона фристайла, которая преобразит склон.

– Весь участок покроем проектами, которые будут драйверами всей территории, – отметил Сергей Баринов.

Напомним, площадь имени И.И. Киселева в Автозаводском районе открыли после благоустройства 20 сентября.