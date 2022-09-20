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Общество20 сентября 2022 16:41

Первый в Нижнем Новгороде автокемпинг может появиться на Гребном канале

Он будет оборудован стоянкой и гостиницей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Первый в Нижнем Новгороде автокемпинг может появиться на Гребном канале

Первый в Нижнем Новгороде автокемпинг может появиться на Гребном канале

Фото: Олег УКЛАДОВ

Автокемпинг на Гребном канале может появиться в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов в ходе прямого эфира 20 сентября.

По его словам, автокемпинг будет оборудован стоянкой и гостиницей.

Также в планы министерства входит благоустройство Гребного канала. Со стороны трамплина построят бани разного типа с бассейнами, устроят дорожки и освещенный парк. Между парком Победы и заправочной станцией возведут океанариум.

Кроме того, планируется зона фристайла, которая преобразит склон.

– Весь участок покроем проектами, которые будут драйверами всей территории, – отметил Сергей Баринов.

Напомним, площадь имени И.И. Киселева в Автозаводском районе открыли после благоустройства 20 сентября.