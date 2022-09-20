Первый в Нижнем Новгороде автокемпинг может появиться на Гребном канале
Фото: Олег УКЛАДОВ
Автокемпинг на Гребном канале может появиться в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов в ходе прямого эфира 20 сентября.
По его словам, автокемпинг будет оборудован стоянкой и гостиницей.
Также в планы министерства входит благоустройство Гребного канала. Со стороны трамплина построят бани разного типа с бассейнами, устроят дорожки и освещенный парк. Между парком Победы и заправочной станцией возведут океанариум.
Кроме того, планируется зона фристайла, которая преобразит склон.
– Весь участок покроем проектами, которые будут драйверами всей территории, – отметил Сергей Баринов.
Напомним, площадь имени И.И. Киселева в Автозаводском районе открыли после благоустройства 20 сентября.