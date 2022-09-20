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Общество20 сентября 2022 13:37

Площадь Киселева открыли после благоустройства в Автозаводском районе 20 сентября

Это девятнадцатое общественное пространство в числе обновленных в 2022 году территорий
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Площадь Киселева открыли после благоустройства в Автозаводском районе 20 сентября

Площадь Киселева открыли после благоустройства в Автозаводском районе 20 сентября

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Площадь имени И.И. Киселева в Автозаводском районе открыли после благоустройства 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева. Он проводил инспекцию завершенных работ.

Центральная площадь стала девятнадцатой обновленной городской территорией в 2022 году.

На этом общественном пространстве обустроили более 1200 кв. м. газона, посадили более 1150 деревьев и кустарников. Также установили велопарковки, светильники и многое другое. Кроме того, более прочными материалами сделали облицовку памятника И.И.Киселеву.

– Площадь Киселева – центральная площадь Автозаводского района. Она была в удручающем состоянии. Раньше площадь была проходная, а после благоустройства стала территорией, куда приходят горожане отдохнуть, – отметил мэр. – Мы сохранили планировку, обогатили пространство новыми архитектурными формами – установили качели, лавочки, в центре установили неформальный символ Автозаводского района – оленя, как на автомобиле ГАЗ-21.