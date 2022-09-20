Движение транспорта у Дворца спорта в Нижнем Новгороде будет ограничено 21 и 23 сентября ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно закрыто у Дворца спорта «Нагорный» 21 и 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Временно будет приостановлено движение автомобилей по местному проезду проспекта Гагарина около дома №29 с 7.00 до 22.00 21 и 23 сентября 2022 года. Объехать эту территорию можно по прилегающим участкам улично-дорожной сети.

– Автомобилистам стоит заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, – порекомендовали специалисты.

Ранее сообщалось, движение транспорта по местному проезду возле Дворца спорта "Нагорный" в Советском районе Нижнего Новгорода (проспект Гагарина, 29), приостановят 8 сентября.