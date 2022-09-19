Дом правительства в Нижегородском кремле достроят в начале 2024 года

На сегодняшний день завершен первый этап строительства 1 блока. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Дом правительства в Нижегородском кремле планируют достроить и ввести в эксплуатацию в начале 2024 года. К этому времени рабочие не только завершат строительство первого блока в полном объеме, но и закончат с отделочными работами. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

– Оставлять незавершенным строительство нельзя, так как это может негативно сказаться на эксплуатации уже построенных блоков, – уточнили в ведомстве.

Известно, что Дом правительства включает в себя три блока, два из которых (2 и 3) построены, введены в эксплуатацию и заняты органами исполнительной власти.

На сегодняшний момент завершен первый этап строительства блока №1. Рабочие завершили внешний контур здания, провели коммуникации. Работы ведутся в соответствии с доведенными по годам ассигнованиями. В 2021 году на стройку было выделено 160,5 миллиона рублей, а в 2022 году – 125 миллионов рублей.

Напомним, проект величественного здания на территории Нижегородского кремля, который, по мнению некоторых нижегородцев, напоминает храм Петра в Ватикане, появился еще в 2007 году. Однако из-за нехватки средств строительство несколько раз замораживали. Теперь же чиновники настроены решительно и собираются в ближайшие годы завершить задуманное.

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