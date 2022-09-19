Спасатели эвакуировали 43 человека и 1 спасли из-за пожара в девятиэтажке Нижнего Новгорода

Пострадал один человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ночь с 18 на 19 сентября в Нижнем Новгороде произошло ЧП. В девятиэтажном доме в Ленинском районе начался пожар: людей пришлось эвакуировать и спасать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Вызов поступил в 23:25 по единому номеру экстренных служб «112». На место пожара к дому 43 по проспекту Ленина незамедлительно были направлены 39 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

- Погибших нет, пострадал один человек, спасен один человек, эвакуировано 43 человека, в том числе четыре ребёнка, - сообщили в ведомстве.

В 00:21 специалисты уже полностью ликвидировали огонь. Как оказалось, на площади в 6 квадратных метров обгорела внутренняя отделка и имущество на кухне.

Сейчас устанавливается точная причина пожара.

Напомним, ранее мы писали, что днем 18 сентября в Кстовском районе произошла серьёзная авария – там столкнулись легковушка и фура. К сожалению, без жертв обойтись не удалось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!