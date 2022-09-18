Водитель умер до приезда скорой: Легковушка протаранила фуру в Нижегородской области

Мужчина погиб при столкновении фуры и легковушки в Кстовском районе. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла днем 18 сентября в Кстовском районе – там столкнулись легковушка и фура. К сожалению, без жертв не удалось.

- В 15:15 18 сентября на дороге Кстово – Дальнее Константиново столкнулись автомобили Лада Калина и фура МАЗ, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Водитель автомобиля «Лада» ехал со стороны Кстова, не справился с управлением и выскочил на «встречку». Там он столкнулся с большегрузом МАЗ. В результате водитель автомобиля «Лада Калина» умер до приезда скорой помощи.

Напомним, ранее мы писали, что страшная авария произошла в Павловском районе 16 сентября – там КамАЗ пролетел на красный свет на перекрёстке и протаранил ГАЗель, гружённую снегоуборочными лопатами.

Очевидцы происшествия до сих пор не могут прийти в себя после увиденного: самосвал улетел в кювет, а ГАЗель буквально разорвало на части, а по всему асфальту разлетелись лопаты для уборки снега и черенки. В результате столкновения один водитель погиб, а другой попал в больницу.