Сразу два торговых центра эвакуировали в Нижнем Новгороде 17 сентября. Сначала эвакуация прошла в ТЦ «Этажи» на улице Белинского, а затем – в ТЦ «Лента» на Московском шоссе. Первыми об этом сообщили очевидцы происшествия.

- Вывели всех на улицу, ждем – поделилась эмоциями посетительница ТЦ «Лента» Екатерина.

Вскоре информацию о вызовах подтвердили и в региональном ГУ МЧС. К счастью, оба вызова оказались ложными.

Напомним, ранее мы писали о том, что неизвестные сообщили о минировании сразу четырех колледжей и техникумов в Нижнем Новгороде.

- В четырёх нижегородских колледжах (медицинском колледже, техникуме транспортного обслуживания и сервиса, бизнес-колледже, Сормовском механическом техникуме) проходит эвакуация из-за сообщений о минировании, - сообщает телеграм-канал R2N.

Спустя всего пару часов стало известно о новых эвакуациях. В частности, поступило сообщение о минировании в школе №24 и отеле "Hampton by Hilton" на улице Белинского.