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Происшествия2 сентября 2022 10:42

Неизвестные сообщили о минировании колледжей в Нижнем Новгороде

Правоохранительные органы информацию пока не комментируют
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Неизвестные сообщили о минировании сразу четырех колледжей и техникумов в Нижнем Новгороде. Информацией об этом нижегородцы делятся в социальных сетях.

- В четырёх нижегородских колледжах (медицинском колледже, техникуме транспортного обслуживания и сервиса, бизнес-колледже, Сормовском механическом техникуме) проходит эвакуация из-за сообщений о минировании, - сообщает телеграм-канал R2N.

Спустя всего пару часов стало известно о новых эвакуациях. В частности, поступило сообщение о минировании в школе №24 и отеле "Hampton by Hilton" на улице Белинского. По словам очевидцев, на данных объектах проводятся эвакуации. Правоохранительные ораны данную информацию пока не комментируют.

Напомним, за последнее время это уже не первая волна эвакуаций. В городе не раз поступали сообщения о минировании школ, бизнес- и торговых-центров. А однажды эвакуация проводилась даже из Нижегородского кремля.