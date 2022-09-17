Более 250 млн рублей будет направлено на создание выставочного пространства в казармах Нижегородского кремля

252,7 млн рублей будут направлены на создание выставочного пространства в казармах Нижегородского кремля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На работы по сохранению ОКН регионального значения «Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного батальона» будет суммарно направлено 252 742,4 рубля. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту закона Нижегородской области «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

По данным пояснительной записки, на проведение работ будет направлено 75 822,7 рублей в 2022 году и 176 919,7 рублей в 2023 году.

Казарму гарнизонного батальона планируют преобразовать в универсальное выставочное пространство на базе ГБУК «Нижегородский государственный художественный музей».

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит дополнительно 73 871,4 тысячи рублей на размещение и питание вынужденных переселенцев из ЛДНР.