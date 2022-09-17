Нижегородская область получит дополнительно 73, 87 тысяч рублей на размещение вынужденных переселенцев из ЛДНР Фото: Артем КИЛЬКИН

Нижегородская область получит дополнительно 73 871,4 тысячи рублей на размещение и питание вынужденных переселенцев из ЛДНР. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

На размещение и питание граждан РФ, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, которые экстренно прибыли на территорию РФ, поступит в бюджет Нижегородской области 73 871,4 тысячи рублей.

Таким образом, по данным пояснительной записки, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней для Нижегородской области увеличены на 1 339 978,2 тысячи рублей. Они рассчитаны на создание дополнительных мест, осуществляющих дошкольное образование детей, на создание и развитие спортивных объектов, на лесовосстановительные мероприятия, а также на проведение других комплексных работ.