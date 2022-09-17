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Общество17 сентября 2022 13:01

Нижегородская область получит дополнительно 73, 87 тысяч рублей на размещение вынужденных переселенцев из ЛДНР

Безвозмездные поступления увеличены на 1 339 тысяч рублей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородская область получит дополнительно 73, 87 тысяч рублей на размещение вынужденных переселенцев из ЛДНР

Нижегородская область получит дополнительно 73, 87 тысяч рублей на размещение вынужденных переселенцев из ЛДНР

Фото: Артем КИЛЬКИН

Нижегородская область получит дополнительно 73 871,4 тысячи рублей на размещение и питание вынужденных переселенцев из ЛДНР. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

На размещение и питание граждан РФ, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, которые экстренно прибыли на территорию РФ, поступит в бюджет Нижегородской области 73 871,4 тысячи рублей.

Таким образом, по данным пояснительной записки, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней для Нижегородской области увеличены на 1 339 978,2 тысячи рублей. Они рассчитаны на создание дополнительных мест, осуществляющих дошкольное образование детей, на создание и развитие спортивных объектов, на лесовосстановительные мероприятия, а также на проведение других комплексных работ.