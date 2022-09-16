Братья Кристовские прокомментировали возможное переименование группы UMA2RMAN в «Людмилу Гурченко» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об импортозамещении и смене названия подумала Российская рок-группа «UMA2RMAN». Об этом стало известно из интервью Владимира и Сергея Кристовских на канале RTVI.

В рамках импортозамещения интервьюер канала RTVI предложил сменить название группы «UMA2RMAN» на «Людмила Гурченко». Музыкантам понравилась идея, у них с советской и российской актрисой и певицей эстрады связаны теплые воспоминания. Братья рассказали о создании совместной песни «Любовь на сноуборде».

– Она очень круто это делала, без пафоса. Потом очень по актерски отыграла. Уникальная была девчонка. Очень крутая, – отметил лидер группы Владимир Кристовский.

Напомним, группа «UMA2RMAN» выступала на концерте в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Рок-группу нижегородцы всегда тепло встречают в родном городе.