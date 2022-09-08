Жители Окского берега и поселка Кудьма остались без воды из-за аварии 8 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Окского берега и поселка Кудьма в Нижнем Новгороде остались без воды 8 сентября 2022 года. Об этом на странице в социальной сети ВКонтакте сообщает глава Приокского района Михаил Шатилов.

Отключение воды в районе связано с аварией на сетях «Коммунальщика».

По словам главы района, компания водоснабжения приступила к работам. Когда задвижки перекроют, вода появится на арзамасской стороне. Пока организовывают подвоз воды совместно с «Водоканалом».

– В ЖК «Окский берег» вода будет сначала у «Пятерочки» на въезде, после мы договариваемся, чтобы ее отвезли на Школьную и Солнечную. В поселке Кудьма вода будет у сельского клуба. По водовозу вопрос решается! – отметил Михаил Шатилов.

Ранее холодную воду отключали 6 сентября в Поселках Новинки, Ближнее Борисово, Ольгино, Кусаковка и Дружный в Нижегородской области.