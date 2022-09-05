Холодную воду выключат в Новинках, Ольгине, Ближнем Борисове и Дружном 6 сентября

Холодную воду отключат 6 сентября в Поселках Новинки, Ближнее Борисово, Ольгино, Кусаковка и Дружный в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

- Вода будет отключена в связи с ремонтными работами на трубопроводе 500 мм. Это необходимо для нормализации работы системы водоснабжения, - говорится в сообщении. – В связи с этим холодное водоснабжение будет ограничено в жилых домах и нежилых помещениях в Дружном, Ольгино, Новинках, Кусаковке, Ближнем Борисове.

Уже известно, что вода будет отключена с 9 утра до 18:00 6 сентября. В связи с этим жителям рекомендуют заранее запасти холодную воду. Также по населенным пунктам в течение дня будут ездить автоцистерны с водой. Они будут передвигаться в соответствии с заявками, полученными от местных жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.