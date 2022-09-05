Нижегородского частного перевозчика могут лишить лицензии за некачественную работу

ООО «АвтоСпутник» могут снять с маршрута т-3 в Нижнем Новгороде из-за некачественной работы. Обю этом стало известно в ходе заседания штаба по вопросам развития транспортной системы, которое состоялось 5 сентября.

Как выяснилось, работа по количеству выпуска транспортных единиц на маршруты частными перевозчиками проводится недостаточно хорошо. Хуже всего дела обстоят у «АвтоСпутника», который регулярно выпускает не более 2 единиц подвижного состава на своем маршруте, что составляет около 10% от выпуска.

По словам руководителя ЦРТС Артема Бафанова, в органы исполнительной власти будет подготовлено соответствующее поручение по подготовке документов для рассмотрения вопроса о прекращении действия этого перевозчика на маршруте.

Помимо недостаточного количества единиц подвижного состава на частных маршрутах присутствуют и другие проблемы — большие интервалы движения и «глушилки», из-за которых они не отображаются в информационных каналах. Работа в этом направлении продолжает проводться, до водителей доводится необходимая информация.

Ранее сообщалось, что Нижнему Новгороду не хватает более 500 водителей автобусов и более 200 водителей электротранспорта.