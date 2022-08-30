Более 500 водителей автобусов не хватает в Нижнем Новгороде

Вместо 1431 человека на автобусах работает лишь 878. Фото: Алексей БУЛАТОВ

553 вакансии водителей общественного транспорта в настоящее время остаются не заняты в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в ГКУ НО «Центр развития транспортных систем.

По имеющейся информации, штатная численность водителей «Нижегородпассажиравтотранса» составляет 1431 человек, но в наличии имеется только 878.

Аналогичная ситуация на предприятии «Нижегородэлектротранс». Штатная численность водителей там составляет 748 человек, при этом работают 545. Остаются открытыми 203 вакансии водителя электротранспорта.

Как отметили в Центре, сейчас делается все возможное для улучшения ситуации. Так, например, 19 августа «Нижегородпассажиравтотрансу» передана гостиница на улице Безводной, рядом с аэропортом.

- Она предназначена для обеспечения местами проживания иногородних водителей, которых планируется привлекать к работе на маршрутах. Также рассматривается вопрос повышения заработной платы водителей транспортных предприятий, - добавили в Центре.

Кроме того, в первом квартале 2023 года планируется заключение брутто-контрактов на городские автобусные маршруты с регулируемыми тарифами. Это делается для того, чтобы у водителей была достойная зарплата. Подобные меры планируется ввести и на электротранспорте в рамках концессионного соглашения.