Пропавшего в Новинках мальчика 5 сентября нашли живым

Пропавшего в Новинках мальчика нашли живым. Фото: СОЦСЕТИ

Пропавшего в поселке Новинки 12-летнего мальчика нашли живым. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» в социальной сети».

- Найден, жив, - говорится в сообщении. – Поиски ребенка прекращены.

Напомним, ребенок пропал в поселке Новинки Нижегородской области еще 4 сентября около девяти утра. Сразу после этого ребенка искали сначала родители, а затем к поискам присоединились полиция и волонтеры. Поиски продолжались больше суток. Отыскать ребенка удалось только днем 5 сентября.

К слову, ранее мы писали, что поиски Маши Люлиной, пропавшей четыре года назад в Богородске, перестали вестись в активном режиме, однако это не значит, что они полностью завершены.

– Поиски не могут продолжаться бесконечно. Если все территории были проверены и нет эмоциональной поддержки, люди перестают выезжать и повторно проходить по местам поисков. Но Следственный Комитет продолжает заниматься этим делом. Они опрашивают население и, если появляется новая версия, мы выезжаем на место, – рассказал руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер-НН" Сергей Шухрин.