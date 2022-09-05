Мужчина умер около торгового центра на Бору Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Тело мужчины нашли около ТРЦ «Зеркало» в городе Бор 4 сентября. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Твой Бор – Город Бор».

Прохожие побежали на помощь к мужчине, который неожиданно упал около торгового центра. Они стали проверять пульс и дыхание, но признаков жизни не обнаружили.

– Затем перевернули, послышался звук, похожий на храп, но это был уже не храп, – рассказал автор поста в сообществе.

По словам очевидцев, скорая приехала по вызову через 30 минут. Медицинские работники констатировали смерть.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Нижнем Новгороде тело погибшего мужчины обнаружили под окнами 17-ти-этажного дома.