Тело пенсионера обнаружили под окнами многоэтажки в ЖК «Седьмое небо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погибшего мужчину обнаружили под окнами 17-ти-этажного дома утром 27 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Тело 65-летнего мужчины заметили прохожие жилого комплекса «Седьмое небо» у дома по улице Волжская набережная,17.

По словам автора сообщения, спустя более четырех часов спецслужбы не приехали, и тело мужчины оставалось под окнами дома, рядом с детской площадкой.

Подробности случившегося пока неизвестны.

Напомним, 23 августа 2022 года в Сергиевском овраге нашли тело погибшего мужчины. Тело обнаружили прохожие прямо под мостом на набережной Федоровского. Очевидцы сообщают, что погибший был обнаружен без брюк и с задранной футболкой.