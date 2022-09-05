Свет и горячую воду отключат в пяти домах Нижнего Новгорода 5 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свет и горячее водоснабжение временно отключат в пяти домах Нижнего Новгорода 5 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Электричество будет выключено с 10.00 до 17.00 в домах №25 и №27 по улице Московское шоссе в Канавинском районе.

Горячая вода будет перекрыта с 9.00 до 13.00 на улице Березовская в домах № 92, №94, №94/1 в Московском районе.

По данным городского управления ГОЧС, отключения связаны с плановыми работами на системах ЖКХ 5 сентября 2022 года.

Такие плановые отключения в городе проводят регулярно.

Напомним, электроснабжение отключили частично в Советском районе Нижнего Новгорода 3 сентября.