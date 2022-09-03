Свет отключили частично в Советском районе Нижнего Новгорода 3 сентября

Электроснабжение отключили частично в Советском районе Нижнего Новгорода сегодня, 3 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Так, с 08:00 света нет в доме № 29 по улице Генкиной, в домах № 9а,9б,14 по улице Ломоносова и в доме № 2 по улице Республиканской.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно. Например, вчера свет отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода.