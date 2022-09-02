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Общество2 сентября 2022 6:59

Свет отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 2 сентября

На системах ЖКХ проходят плановые работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Электроснабжение отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 2 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Сормовский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет в доме № 194 по улице Кима.

Советский район:

С 09:00 до 16:00 свет отключили в доме № 17 по проспекту Гагарина.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.