Освещение вокруг Мещерского озера в Нижнем Новгороде восстановят до 30 сентября

Освещение пешеходной части вокруг Мещерского озера в Нижнем Новгороде обещают восстановить до 30 сентября. Об этом рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во время прямого эфира 2 сентября.

С вопросом о том, почему сейчас на этой территории нет света, через сайт «Госуслуги» обратился один из жителей Канавинского района.

– Сейчас «Теплоэнерго» проводит там масштабные работы по ремонту своего трубопровода. Это делается в рамках средств, выданных из фонда реформирования ЖКХ. Это такой долгожданный проект, так как от него зависит качество и надежность теплоснабжения большого количества людей, социальных учреждений именно в Канавинском районе, – рассказал чиновник. – Но из-за работ временно были вынуждены отключить электроснабжение, до 30 сентября его восстановят.

Напомним, что летом «Теплоэнерго» завершили ещё один крупный проект по замене коммуникаций и реконструкции асфальта на территории проезда под Бурнаковским виадуком.

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