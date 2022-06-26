Движение под Бурнаковским виадуком запустили в Нижнем Новгороде 26 июня

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Движение транспорта запустили под Бурнаковским виадуком в Нижнем Новгороде 26 июня. Работы по реконструкции магистральной теплосети и ремонта дороги закончили на 10 дней раньше установленного срока. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Так, с 17 мая была перекрыта улица Пролетарская на участке от улицы Сергея Акимова до Бурнаковской. Здесь специалисты Теплоэнерго занимались перекладкой сетей, а потом дорожные рабочие укладывали асфальт. И вот, наконец, работы были закончены: покрытие стабилизировалось, а эксперты выдали разрешение на начало эксплуатации дороги.

- Специалисты Теплоэнерго говорят, что теперь на этом участке можно надолго забыть про ремонты теплотрассы, - рассказал мэр.

Напомним, что из-за ремонта проезда под Бурнаковским виадуком в утренний час пик 18 мая на въезде в город со стороны Бора образовалась многокилометровая пробка из машин, людям пришлось потратить в пути в несколько раз больше времени, чем обычно.

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