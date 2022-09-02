Сквер у "Дворянского гнезда" в Московском районе открыли после благоустройства

Сквер на улице Чаадаева в Московском районе Нижнего Новгорода открыли после благоустройства, прошедшего по федпрограмме "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Сквер находится возле домов так называемого "Дворянского гнезда". Там обустроили тихую зелёную зону, о чём рассказали в пресс-службе нижегородской мэрии. Проинспектировал итоги благоустройства мэр города Юрий Шалабаев совместно с жителями Московского района.

– Со временем территория сквера заросла и стала совсем тёмной. Жители по мере возможности старались заботиться о деревьях и самодельных клумбах. После благоустройства пространство стало более современным, комфортным и аккуратным, – сказал Юрий Шалабаев.

По его словам, в сквере на улице Чаадаева появилось освещение, а также зонирование – тихие уголки и детские площадки.

Кроме того, сквер в Московском районе стал 18 общественным пространством, благоустроенным в 2022 году.