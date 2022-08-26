17 общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде в 2022 году

17 общественных пространств Нижнего Новгорода уже благоустроили в 2022 году. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев, проинспектировав отремонтированные бульвар "Аллея Памяти и Славы" и площадь Советскую. Также в пресс-службе нижегородской мэрии отметили, что работы проходили в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

– Новые пространства получаются очень разными, потому что при разработке проекта и дальнейшем благоустройстве мы ориентируемся на мнения и пожелания местных жителей, – сказал Юрий Шалабаев. – Также было и с одними из ключевых территорий в Советском районе – одноимённой площадью и бульваром Рокоссовского.

Мэр назвал площадь Советскую – какой она была до благоустройства – "обычной транзитной территорией и местом стихийной парковки". Теперь же, по его мнению, она стала просторнее благодаря изменившейся планировке дорожек, вдоль которых высадили цветы и кустарники.

– Ещё установили новые лавочки, освещение, спортивную и детскую площадки, – добавил Юрий Шалабаев. – На бульваре Рокоссовского со временем пришли в неудовлетворительное состояние лавочки, лестницы и местами – брусчатка. Теперь эта территория разделена на различные зоны, где действительно приятно проводить время.

Глава Советского района Сергей Колотов рассказал, что в данный момент продолжается благоустройство Дубовой аллеи, которая представляет собой памятник природы регионального значения.