15 первых классов открыли в нижегородской школе №131 Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

15 первых классов сформированы в школе №131 в Нижнем Новгороде 1 сентября 2022 года. Школа-рекордсмен в микрорайоне «Цветы» принимает в новом учебном году 373 первоклассника. Об этом сообщается на сайте МБОУ «Школа №131».

– В микрорайоне «Цветы», где сейчас сформировано 15 первых классов, это самое большое количество по городу, – отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Администрация школы №131 поработала над формированием равномерных и работоспособных классов. От «1А» до «1П», в каждом классе 24 или 25 учеников.

Перед началом нового учебного года для первоклашек постарались сохранить баланс численности мальчиков и девочек в классах, однако мальчиков поступило больше.

Напомним, свыше 38 тысяч первоклассников пошли в школы Нижегородской области в 2022 году. Это на тысячу детей больше, чем в прошлом году.