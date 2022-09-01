Свыше 38 тысяч первоклассников пошли в школы Нижегородской области в 2022 году. Это на тысячу детей больше, чем в прошлом году. Об этом в интервью «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

- У нас больше 38 тысяч первоклассников – на одну тысячу больше по сравнению с прошлым годом. Но всем хватило места, все довольны и счастливы, - отметила министр.

А вот педагогов, по словам Ольги Петровой, хватает не везде.

- Педагогов действительно не хватает. Сколько именно, мы пока не можем сказать, потому что это сейчас только выясняется. Точные цифры станут известны в первую неделю сентября. Но поверьте, благодаря Мининскому университету, педагогическим колледжам у нас есть достаточный ресурс, чтобы восполнить пробелы, - рассказала Ольга Петрова.