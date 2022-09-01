Новые школы, переход на пятидневку и судьба второго иностранного языка: Министр образования Ольга Петрова рассказала, чего ждать нижегородским школьникам в новом учебном году

«Комсомолка» выяснила, что ждет нижегородские школы в новом учебном году. Фото: Кирилл Мартынов

Сегодня в Нижегородской области, как и по всей стране, начался новый учебный год. Тысячи школьников с портфелями и цветами отправились на школьные линейки. Каких изменений в этом году ждать ученикам и их родителям, «Комсомолка» выяснила у министра образования Нижегородской области Ольги Петровой.

Новый образовательный стандарт

- Ольга Викторовна, каких новшеств стоит ждать ученикам в этом учебном году?

- В новом учебном году постепенно вводим обновленные ФГОСы для начальной и основной школы. Есть образовательные организации, которые решили сразу полностью перейти на обновленные стандарты. Но в основном работа по переходу будет вестись в течение двух лет не только в Нижегородской области, но и по всей стране. Для родителей самое, наверное, важное обновление и одновременно облегчение состоит в том, что второй иностранный язык больше не является обязательным. Помните, как все родители жаловались, что ребенка заставляют изучать два языка? Благодаря изменениям, школы смогут перевести второй иностранный язык в формат факультатива для тех детей, которые хотят его изучать. Общая рамка образовательного стандарта останется прежней, ничего кардинально не изменится.

Также в следующем году мы плавно заходим в «Год педагога и наставника». Готовим серию мероприятий, популяризирующих профессию педагога.

- В прошлом году предлагалось много разных инициатив – изучение истории с первого класса, поднятие флага и исполнение гимна в школах. Какие-то изменения в этом направлении будут?

- Мы действительно усиливаем историческое просвещение, но не за счет дополнительных занятий. Изучение истории будет интегрировано в уже действующие образовательные программы, поэтому мы говорим об усилении. Согласитесь, знать историю родной страны – это важно. Что касается исполнения гимна и церемонии поднятия флага, то в Нижегородской области мы это начали делать еще в апреле прошлого года. И будем продолжать в новом учебном году. Каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна.

Нехватка учителей

- Как изменилось число первоклассников в этом году?

- У нас больше 38 тысяч первоклассников – на одну тысячу больше по сравнению с прошлым годом. Но всем хватило места, все довольны и счастливы.

- А педагогов хватает?

- Педагогов действительно не хватает. Сколько именно, мы пока не можем сказать, потому что это сейчас только выясняется. Точные цифры станут известны в первую неделю сентября. Но поверьте, благодаря Мининскому университету, педагогическим колледжам у нас есть достаточный ресурс, чтобы восполнить пробелы. Магистранты и студенты после третьего курса уже могут работать учителями. К слову, в этом году набор в Мининский университет прошел просто отлично. Педагогика сегодня одно из самых востребованных направлений среди абитуриентов.

- Медики пророчат новую волну коронавируса. Как это может отразиться на учебном процессе?

- Все мы хотим, чтобы дети учились очно. Мы везде имеем санитайзеры, рециркуляторы – мы научились с этим жить. В прошлом году нам удалось сохранить очный формат – только отдельные школы уходили на карантин, когда там был превышен порог заболеваемости. У нас очень тесная коммуникация с Роспотребнадзором. Мы находимся в тесном контакте – если есть превышение заболеваемости, то быстро на какой-то период класс отправляется на карантин. Благодаря этому удается избежать распространения вируса.

- А обязательная вакцинация педагогов сохранится?

- Да, сохранится.

Строительство новых школ

- Вы уже сказали, что всем первоклассникам места хватило. Но как все же обстоят дела со строительством новых школ?

- 1 сентября начнет работу Школа №132 в Новинках на 550 мест. В сентябре будут введены в эксплуатацию еще две новые школы на 1100 мест: одна – в Пильне, другая – в р.п. Ветлужском Краснобаковского района. До конца года планируется достроить еще три объекта на 1250 мест: пристрои к школе № 168 и к школе № 117 в Нижнем Новгороде, а также новую школу в Сарове на 600 мест. Кроме того, в рамках концессионных соглашений в Нижегородской области строится пять новых школ. Их планировалось сдать в эксплуатацию в этом году, но из-за смены управляющих организаций у концессионеров договоры подрядов были заключены только в апреле, поэтому сроки ввода планируется перенести на 2023 год.

- А что происходит со Школой 800?

- Мы ждем, когда ее достроят и сдадут. Сразу после этого мы начнем лицензирование. Учителя уже набраны, есть директор – команда работает. При этом, Школа 800 уже реализует много интересных активностей. Недавно была педагогическая эстафета, конференция частных школ – и команда Школы 800 везде участвовала. Люди уже работают и очень активно, мы ждем только сам объект.

- А Центр дополнительного образования на Бору?

- Там особая история, но это лучше уточнить у строителей. Министерство образования занимается, прежде всего, содержанием образовательного процесса.

- Жители Верхних Печер настаивали, что у их детей должен быть приоритет при зачислении в корпус в Верхних Печерах, так как у них не хватает мест в школах. Как удалось решить эту ситуацию?

- Надо понимать, что Школа 800 – не государственная и не муниципальная. Это АНО, поэтому нет понятия микроучастка и какого-то приоритетного права. Школа имеет корпуса в разных районах города. Все должно успокоиться само собой – всем найдется место. Что касается переполненности школ, то эта проблема есть не только в Верхних Печерах. Она есть и в Московском, и в Канавинском, и в Нижегородском – во всех спальных районах. Мы ее последовательно решаем.

Переход на пятидневку

- Что сейчас происходит со вторыми сменами?

- Мы постепенно уходим от второй смены, но понимаем, что в некоторых школах это пока сложно сделать, потому что в них большая загрузка. Рассчитываем, что в течение нескольких лет нам удастся решить задачу путем строительства новых школ. Мы считали – сейчас у нас порядка 16 тысяч детей учатся во вторую смену из 335 тысяч школьников. Относительно немного. Нередко эта ситуация возникает в тех школах, где проводится капитальный ремонт, и дети пока учатся в соседней школе. Но все работы мы стараемся проводить быстрее, чтобы дети быстрее возвращались в свои школы.

- А как обстоят дела с переходом на пятидневку?

- Многие школы и даже некоторые муниципалитеты уже перешли на пятидневку. Помните, в прошлом году все говорили – на пятидневке в школах будет по 10 уроков в день! Все нормально, ничего подобного не происходит. Зато у детей появились свободные суббота и воскресенье, когда они находятся с родителями, могут выспаться, позаниматься спортом, попробовать какие-то дополнительные активности. В новом учебном году еще часть школ перейдет на пятидневку. Конечно, я не говорю про лицеи и гимназии, где есть углубленное изучение некоторых предметов, я про стандартные ситуации. Порой все упирается в то, что завучу нужно чуть помочь составить расписание. Мы создали команду помощников, показали, как это сделать, и все получилось. Более того, в Нижнем Новгороде есть гимназии и лицеи, которые перешли на пятидневку – все возможно.

- Еще один важный вопрос, но уже для сельских школ – это закупка автобусов. Как сейчас складывается ситуация?

- Ежегодно с 2016 года правительством Российской Федерации из резервного фонда выделяются школьные автобусы. Всего за шесть лет Нижегородской области за счет средств федерального бюджета выделено 434 школьных автобуса, в 2021 году – 137. В текущем году в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 2 мая 2021 года планируется к выделению еще 55 школьных автобусов.

В целом со школьными автобусами в регионе все неплохо. Во всех общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, где в соответствии с действующим законодательством необходим подвоз детей до общеобразовательных организаций и обратно они имеются. В этом отношении никаких проблем нет. Все автобусы полностью соответствуют всем требованиям и нормам по перевозке школьников, прежде всего – требованиям по безопасности.