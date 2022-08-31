СК возбудил уголовное дело после взрыва колеса троллейбуса в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту взрыва колеса у троллейбуса, в результате которого пострадали два человека. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел 30 августа на проспекте Гагарина в районе ТРЦ «Океанис». Прямо во время движения у троллейбуса №31 взорвалось левое заднее внутреннее колесо – пострадали сидевшие на этом месте женщина и ее дочь.

- Пострадавшие госпитализированы в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь, после чего они отпущены на амбулаторное лечение, - сообщили в Нижегородском СУ СК.

После происшествия на место случившегося прибыли следователи. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

По информации перевозчика, износ лопнувшего колеса составлял 60%.

– В связи с этим в качестве версий причины произошедшего рассматриваются заводской брак и попадание между колес постороннего предмета, который вызвал трение и разрыв колеса, – отметили в ГП «Нижегородэлектротранс».