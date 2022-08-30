Справедливоросс Алексей Кожухов поддержал организацию медкабинетов в каждой школе

Алексей Кожухов и Сергей Миронов. Фото: Пресс-служба НРО СЗРП

Секретарь Бюро Нижегородского регионального отделения партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" Алексей Кожухов выступил за организацию медкабинетов в каждой школе Нижегородской области, поддержав предложение лидера партии Сергея Миронова. Об этом сообщает НРО 29 августа 2022 года.

Недавно лидер СРЗП и глава партийной фракции в Государственной Думе РФ Сергей Миронов направил в правительство законопроект о работе медицинских кабинетов во всех российских школах. По словам Кожухова, этот шаг может стать действенным средством борьбы с ростом детской и подростковой заболеваемости:

"Сегодня темп жизни таков, что многие родители из-за большого количества работы просто не замечают, когда у ребенка появляются те или иные проблемы со здоровьем, и не могут их отследить на ранней стадии. Институт школьных врачей помог бы решить эту проблему. Постоянно работающий в школе медик, а не периодически приходящий – как сейчас, знал бы состояние детей, видел бы его в динамике и мог отследить появление того или иного заболевания и вовремя "подать сигнал" родителям, имел бы карты прививок школьников, был в курсе аллергических реакций, хронических заболеваний, особенностей питания детей и тому подобного".

В партии напомнили, что, как свидетельствуют данные минздрава России, сейчас абсолютно здоровыми можно считать примерно 27% детей и подростков. 72% детей, отмечается, уже в раннем возрасте страдают от серьезных заболеваний. При этом за последние десятилетия школьники начали иметь хронические болезни в 1,5 раза чаще. Чаще всего у них наблюдаются заболевания мышц и костей, нервной системой, глаз и желудочно-кишечного тракта. По информации Минпросвещения России, медицинские пункты в настоящее время функционируют чуть более чем в половине школ страны. При этом 35% учебных учреждений имеют контакты с медорганизациями, но, несмотря на это, медосмотры в школах проходят нерегулярно, поскольку медикам приходится их совмещать с работой в поликлиниках.

"В школах бывают разные случаи. Вместе с долгосрочным текущим наблюдением ребенка школьным врачом важна и квалифицированная первая помощь при чрезвычайных ситуациях. Дети очень активны, бывают травмы и экстренные случаи. Даже когда станция скорой помощи находится недалеко от школы, и медики могут приехать быстро, присутствие школьного врача рядом делает ситуацию более контролируемой", - сказал Кожухов, обратив внимание на положение сельских школ.

Организация медицинских кабинетов в учебных учреждениях – важный социальный вопрос, считает секретарь областного отделения, так как сегодня государству стоит направить ресурсы на реализацию задач в социальной сфере, особенно в вопросах, где речь идет о благополучии детей. Организация медицинских кабинетов в школах – вопрос комфорта детей и здоровья подрастающего поколения, считает Алексей Кожухов.

Также, говорит справедливоросс, инициатива благоприятно отразится и на сфере здравоохранения, так как поможет создать новые рабочие места для медиков.

"Мы считаем эту инициативу весьма актуальной, поэтому готовы на всех уровнях власти заниматься проблемами здоровья наших детей. Пора вернуть институт школьных врачей, как это было в недавнем прошлом", - уверен Кожухов.

Нижегородское региональное отделение партии направило обращение за подписью председателя Совета НРО, депутата ЗС НО Татьяны Гриневич на имя заместителя главы региона, министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова с предложением рассмотреть вопрос. СРЗП готова подключиться к реализации программы на уровне законодательства, отметили нижегородские эсеры.