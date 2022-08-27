Фестиваль Intervals открылся в Нижнем Новгороде 26 августа ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Международный фестиваль медиаискусства Intervals снова проходит в Нижнем Новгороде с 26 по 28 августа 2022 года. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В фестивале будут задействованы несколько городских локаций. Площадки будут работать на открытом воздухе до 23.00.

В «Ракушке» Александровского сада покажут инсталляцию от студии Tundra и media.tribe.

Три инсталляции проведут на фабрике «Маяк». Это композиции от Ивана Горохова (Meshsplash), студии DOBRO и дуэта из Японии Flightgraf.

На нижневолжской набережной инсталляция от команды из Турции Ouchhh расскажет об одном из древнейших культурных объектов человечества.

Также будут показаны инсталляции и внутри помещений. Это здание планетария в парке Швейцария, Арсенал, Нижегородская ярмарка, ЦЕХ.

Организаторы фестиваля рассказали, что темой пятого ежегодного фестиваля станут достижения в науке и освоение человеком космоса.