Фестиваль Intervals 2022 в Нижнем Новгороде: расписание, локации, правила доступа

В этом году фестиваль будет проходить на разных площадках. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Юбилейный пятый фестиваль аудиовизуального искусства «Intervals 2022» пройдет в Нижнем Новгороде с 26 по 28 августа. Как рассказали организаторы фестиваля, в этом году он впервые будет проходить сразу на нескольких закрытых и открытых городских пространствах. Участниками его станут художники с прошлых фестивалей, также в программе будет несколько новых имен. Темой пятого ежегодного фестиваля станут достижения в науке и освоение человеком космоса. В своих инсталляциях авторы постарались отразить взгляд на новости о научных достижениях, интерпретировать знания о космосе и свои ощущения. Публикуем полную программу фестиваля «Intervals 2022» в Нижнем Новгороде.

Первая часть программы 1-5 июня (0+)

Тизер «Intervals» в манеже Нижегородского кремля, вход свободный, ежедневно с 12:00 до 20:45.

Вторая часть программы 26-28 августа (0+)

Уличные программы

Локация №1 (не определена) - Ouchh (Турция), ауудиовизуальная инсталляция.

Александровский сад — Tundra, Media tribe, аудиовизуальные инсталляции.

Фабрика «Маяк» - Иван Горохов, Студия Dobro, Flightgraf (Япония), проекции на фасад.

Главный ярмарочный дом - студия Dreamlaser, Ретроспектива лучших работ «Intervals 2021»:

Highlits studio, Antimition, Illuminariim 3000 - аудиовизуальные инсталляции на фасаде.

Инсталляции внутри помещений

Планетарий №1, парк «Швейцария» - Curecity lab, Highlits studio, Nao Wao (Япония), купольные проекции.

Пространство «Цех» - Nohlab (Турция) — аудиовизуальная инсталляция.

Гербовый зал Нижегородской ярмарки — Radugadesigh новая инсталляция от участника «Intervals 2021».

Пространство «Арсенал» - новая инсталляция студии Dreamlaser.