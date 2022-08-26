Видеооткрытка украсит нижегородскую телебашню в дни фестиваля Intervals 2022

Специальная видеооткрытка-приветствие украсит нижегородскую телебашню в дни проведения международного фестиваля медиаискусства Intervals 2022 в Нижнем Новгороде, то есть с 26 по 28 августа. Об этом рассказали в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Иллюминация будет работать с 21:00 до 22:00 26 августа и с 23:00 до 01:00 27 августа, затем с с 21:00 27 августа до 01:00 28 августа и с 21:00 до 00:00 28 августа.

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