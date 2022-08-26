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Общество26 августа 2022 16:50

Патрулирование городских лесов усилили в Нижнем Новгороде

В регионе сохраняется высокий уровень пожароопасности
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

96 километров минерализированных полос создали в лесах посёлка Зелёный город. Кроме того, усилено патрулирование лесов на территории курортного посёлка в связи с сохранением высокого уровня пожароопасности в Нижегородской области. Рейды проводят сотрудники участкового лесничества Зелёный город и регионального ГУ МЧС, о чём сообщили в МКУ "Нижегородское городское лесничество".

– На территории лесничества сосредоточено 10 единиц техники и 19 человек личного состава. С начала пожароопасного сезона установлено 59 шлагбаумов, вывешено 20 аншлагов и создано 96 километров минерализованных полос, – рассказал лесничий участкового лесничества "Зелёный Город" Алексей Соколов. – Вследствие принятых мер пожаров на территории лесничества не допущено.

Начальник отделения ОНД и ПР по г. Нижнему Новгороду ГУ МЧС России по Нижегородской области Алексей Малышев добавил, что территорию Зелёного города патрулируют ежедневно. Там же опахана вся территория лесничества. За нарушение правил безопасности нижегородцам грозит административная ответственность.