Крупный лесной пожар в Воротынском районе локализован. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Крупный лесной пожар, бушующий в Воротынском районе Нижегородской области уже неделю, удалось локализовать. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- На данный момент сформировано кольцо минерализованных полос длиной окружности 74 км, - рассказал глава региона. - Произведён отжиг от полос. Пожар локализован.

По словам губернатора, угрозы населенным пунктам и лесному массиву за пределами опашки на сегодняшний день нет. Теперь все силы пожарных брошены на ликвидацию пожара.

Напомним, накануне сообщалось, что огнем в Воротынском районе пройдено уже больше 6,1 тысячи гектаров. С 19 августа в регионе введен режим ЧС. В регионе полностью запрещено посещение лесов.

- Работа ведётся в круглосуточном режиме. Аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, а также силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках, - сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.