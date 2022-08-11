Автобус из Ташкента в Нижний Новгород начал ходить с 11 августа

Прямой автобусный рейс запустили из Ташкента (Узбекистан) в Нижний Новгород. Об этом сообщается на сайте Таштранс.

- Международный рейс Ташкент – Нижний Новгород запущен с 11 августа, - говорится в сообщении. – Автобус будет ходить по четвергам в 6:00. Протяженность маршрута составит три тысяч километров. Стоимость проезда будет составлять 953 тысячи сумм. Из Ташкента автобус будет ходить со станции метро «Алмазар».

Напомним, ранее мы писали, что с 10 августа судна «Валдай» начали ходить на Стрелку в Нижнем Новгороде. Уходят они от причала № 8 на Нижневолжской набережной.

- Запрос на это направление есть: рейсы были в прошлом году, а в этом нам неоднократно поступали просьбы от нижегородцев открыть его. Надеемся, что «Валдаи» станут частью прогулочного маршрута для нижегородцев и гостей города, - рассказали в компании «Водолет».