«Валдаи» начнут ходить на Стрелку 10 августа. Фото: Кирилл Мартынов

С 10 августа судна «Валдай» начнут ходить на Стрелку в Нижнем Новгороде. Уходят они от причала № 8 на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в судоходной компании «Водолет».

- Запрос на это направление есть: рейсы были в прошлом году, а в этом нам неоднократно поступали просьбы от нижегородцев открыть его. Надеемся, что «Валдаи» станут частью прогулочного маршрута для нижегородцев и гостей города, - рассказали в компании.

Планируется, что туристы смогут, осмотрев Кремль и улицу Рождественскую, на «Валдаях» доехать до Стрелки. А после прогулки там дойти до Нижневолжской набережной. К слову, время в пути от Нижневолжской набережной до Стрелки составляет всего 10 минут.

10 августа «Валдай» отправится от Нижневолжской набережной в 15.00 и 17.15. В обратном направлении - в 15.25 и в 17.40.

Напомним, ранее мы писали, что 18 июля были запущены регулярные пассажирские рейсы Валдаев по маршруту Нижний Новгород – Балахна – Городец. Одновременно с этим сохранились и туристические маршруты в Городец.