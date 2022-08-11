Дети нижегородцев, участвующих в спецоперации, будут получать стипендии по 10 тысяч рублей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение выделить стипендии детям нижегородцев, принимающих участие в специальной военной операции. С 1 сентября ученики 10-11 классов, а также студенты колледжей и вузов будут получать по 10 тысяч рублей каждый месяц. Об этом глава региона заявил в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородской области собрали новую партию гуманитарной помощи для Донбасса. В общей сложности, удалось собрать сотни килограммов груза. В нее вошли продукты питания, постельное белье, детские вещи, канцтовары и средства личной гигиены.

- Совсем скоро передадим все по назначению – уже в нынешнее воскресенье очередная машина в сопровождении наших активистов отправится на Донбасс, с грузом, который там ждут с нетерпением, - сказал руководитель исполкома Народного фронта в Нижегородской области Алексей Алехин.

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