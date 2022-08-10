Новую партию гуманитарной помощи собрали в Нижегородской области для Донбасса

В Нижегородской области собрали новую партию гуманитарной помощи для Донбасса. В общей сложности, удалось собрать сотни килограммов груза. В нее вошли продукты питания, постельное белье, детские вещи, канцтовары и средства личной гигиены. Об этом сообщили представители проекта Народного фронта «Все для победы».

Сотрудники полиции также закупили крупную партию специализированных технических средств для милиции ЛНР и ДНР. Их стоимость составила почти !.4 миллиона рублей. Среди техники есть тактические бинокли и аккумуляторы, ноутбуки, планшеты и карты памяти для квадрокоптеров.

- Совсем скоро передадим все по назначению – уже в нынешнее воскресенье очередная машина в сопровождении наших активистов отправится на Донбасс, с грузом, который там ждут с нетерпением, - сказал руководитель исполкома Народного фронта в Нижегородской области Алексей Алехин.