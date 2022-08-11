13 жилых домов остались без воды из-за прорыва трубопровода на Большой Печёрской

13 двухэтажных домов и одно административное здание остались без воды из-за коммунальной аварии на Большой Печёрской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Информация об утечке на водопроводе поступила в 11:22 11 августа, после чего сотрудники Нижегородского водоканала незамедлительно выехали на место вызова и перекрыли воду. Подтопление на дороге уже ликвидировано, а трамваи вновь ходят. А ещё рабочие убирают грязь и мусор, оказавшийся на проезжей части.

- По нормативам на устранение аварии на водопроводе отводится 24 часа, но мы будем ускоряться. На это время организуем для жителей соседних домов подвоз воды, - сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как оказалось, водопровод, где произошла утечка, построен ещё в далёком 2003 году.

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