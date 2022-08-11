Коммунальную аварию устраняют на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Коммунальная авария произошла на улице Большая Печерская в Нижнем Новгороде 11 августа. Как оказалось, произошла утечка на водопроводе диаметром 315 миллиметров, из-за чего всю улицу затопило, а один из припаркованных автомобилей частично провалился и ушел под воду. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

- На данный момент выполнено перекрытие, вода больше не поступает, - рассказали «Комсомолке» в Нижегородском водоканале. - Автомобиль эвакуирован.

В результате аварии от водоснабжения было отключено 13 двухэтажных жилых зданий и одно административное. В настоящее время специалисты Водоканала прикладывают все усилия для того, чтобы минимизировать последствия аварии в кратчайшие сроки.

- На месте работают две бригады водоканала и 8 единиц техники, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, место происшествия также посетил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. В своем телеграм-канале он сообщил, что подтопление дороги уже ликвидировано, а движение трамваев было восстановлено.

- Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной аварии. Поручил разобраться и в максимально короткие сроки провести все необходимые работы. На это время организуем для жителей соседних домов подвоз воды, - рассказал чиновник.

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