Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 ноября 2021 15:56

24-летний рабочий разбился насмерть, упав с крыши дома на площади Горького

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование
Мария СОРОКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кровельные работы проводились на одном из домов на площади Горького.

Кровельные работы проводились на одном из домов на площади Горького.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего в центре Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, несчастный случай произошел 3 ноября на площади Горького. Выполняя кровельные работы, 24-летний рабочий сорвался с края крыши и упал на асфальтированный участок перед домом. От полученных травм молодой человек скончался на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

- В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ и допустивших смерть рабочего, будет дана юридическая оценка, - добавили в пресс-службе.

Как уточнили в Государственной инспекции труда по региону, молодой человек работал в ИП Баранова М.Г. Гострудинспекция также выясняет обстоятельства трагедии, а еще проверяет условия труда работника и соблюдение норм по охране труда.