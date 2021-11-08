24-летний рабочий разбился насмерть, упав с крыши дома на площади Горького

Кровельные работы проводились на одном из домов на площади Горького. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего в центре Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, несчастный случай произошел 3 ноября на площади Горького. Выполняя кровельные работы, 24-летний рабочий сорвался с края крыши и упал на асфальтированный участок перед домом. От полученных травм молодой человек скончался на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

- В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ и допустивших смерть рабочего, будет дана юридическая оценка, - добавили в пресс-службе.

Как уточнили в Государственной инспекции труда по региону, молодой человек работал в ИП Баранова М.Г. Гострудинспекция также выясняет обстоятельства трагедии, а еще проверяет условия труда работника и соблюдение норм по охране труда.